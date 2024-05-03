Пятница, 3 мая, 2024

Съевший зажаренное сердце таджика каннибал и маньяк встретились на СВО

Автор: powder

Опубликовано

Людоед из Волгограда Дмитрий Малышев встретился в зоне проведения спецоперации с расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, который убил двух девушек, пишет V1.RU.

Дело Малышева десять лет назад прогремело на всю Россию. Он убил знакомого таджика-гастарбайтера, вырезал его сердце, зажарил его с овощами и съел. В итоге мужчину осудили на 25 лет. Однако сейчас, по данным СМИ, он на фронте.

Кроме того, его осудили за разбой, убийство двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизм, хищение и незаконный оборот оружия и боеприпасов, приготовление к убийству полицейских.

«После ранения в феврале он (Малышев. — Прим. Ред.) вернулся в зону СВО. В начале марта был там. Но сейчас опять в госпитале лежит с тяжелым ранением», — сообщили его родные.

Недавно он опубликовал фото с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым.

В 2017 году последний, несколько месяцев назад освободившийся из колонии за изнасилование, грабеж и разбой, заглянул в караоке-клуб в Волжском, где познакомился с двумя девушками и пригласил их на съемную квартиру. Вскоре он убил жертв и закопал тела в лесополосе.

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