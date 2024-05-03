Пятница, 3 мая, 2024

Выяснилось состояние девочки, которую ударил мигрант в Подмосковье

Автор: powder

Опубликовано

Напавший на девятилетнюю девочку в Люберцах мигрант сломал ей нос, врачи уже выписали ребенка из больницы, оказав помощь, пишет МК.

Инцидент произошел 2 мая. После школы девочка гуляла с ребятами на детской площадке. Рядом с ними находился 33-летний приезжий из Узбекистана, который был не в себе: пинал ногами машины и металлические столбы. Увидев детей, он выругался на них на своем языке и ударил ни в чем не повинную девочку.

«Несмотря на то что ребенок упал и истекал кровью, злодей прошел мимо», – говорится в публикации.

По горячим следам мигрант был схвачен и поначалу отрицал причастность к нападению. Оказалось, что он не имеет регистрации в России и официальной работы.

Пострадавшая уже сказала родителям, чтобы они отводили ее в школу, так как она боится новой атаки.

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