Рязанцы пожаловались на большие очереди в МФЦ из-за горгаза

В Рязани образовались большие очереди в МФЦ после начала приёма документов на техобслуживание газового оборудования. Жалоба появилась в социальных сетях.

— Что устроил Горгаз, что в МФЦ просто не попасть, очередь в 400 человек и ожидание 3 часа, как людям получить другие услуги, это просто кошмар! — написал анонимный пользователь.

Ранее рязанцы жаловались на большие очереди в офисах горгаза. После этого приняли решение разрешить заключать договоры на обслуживание газового оборудования в МФЦ.

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