«Рязаньгоргаз» предложил еще один способ перезаключения договоров на техобслуживание

АО «Рязаньгоргаз» предлагает заключить новый Договор о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах и индивидуальных домах на условиях публичной оферты, путем оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте и направления его в адрес АО «Рязаньгоргаз».

Подписанное заявление о присоединении к публичной оферте с приложением может быть подано путем непосредственного обращения в АО «Рязаньгоргаз» по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, 18, или в районные участки по адресам: г. Рязань, ул. Северная, 17; ул. Зубковой, 4б, либо направлено по почте (АО «Рязаньгоргаз», 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 18), а также подано через личный кабинет (https://lk.gorgaz.ryazan.ru/).

С условиями публичного предложения (оферты) можно ознакомиться на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» по адресу https://gorgaz.ryazan.ru/oferta/

Кроме того, действуют и другие способы заключения Договора:

— в Едином центре предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз» (г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб. 1102);

— в подразделениях АО «Рязаньгоргаз» по месту жительства (г. Рязань, ул. Северная, 17; ул. Зубковой, 4б);

— в любом подразделении «МФЦ Рязанской области»;

— в личном кабинете на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» https://lk.gorgaz.ryazan.ru/open.php

Заявки на заключение договоров с собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территории города Рязани можно подать только на сайте и в офисах компании «Рязаньгоргаз» или присоединившись к публичной оферте. В подразделениях МФЦ договоры на техобслуживание газового оборудования в индивидуальных домовладениях не заключаются.

«Мы разработали новый способ перезаключения договоров, основываясь на пожеланиях рязанцев. Основное его отличие в том, что при получении нами от собственника заполненного и подписанного согласия на присоединение к оферте, договор будет считаться заключенным, заявителю не нужно будет приходить за документом в офис компании», — отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора компании АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.