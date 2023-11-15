«Рязаньгоргаз» предложил еще один способ перезаключения договоров на техобслуживание

АО «Рязаньгоргаз» предлагает заключить новый Договор о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах и индивидуальных домах на условиях публичной оферты, путем оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте и направления его в адрес АО «Рязаньгоргаз».
Подписанное заявление о присоединении к публичной оферте с приложением может быть подано путем непосредственного обращения в АО «Рязаньгоргаз» по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, 18, или в районные участки по адресам: г. Рязань, ул. Северная, 17; ул. Зубковой, 4б, либо направлено по почте (АО «Рязаньгоргаз», 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 18), а также подано через личный кабинет (https://lk.gorgaz.ryazan.ru/).
С условиями публичного предложения (оферты) можно ознакомиться на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» по адресу https://gorgaz.ryazan.ru/oferta/
Кроме того, действуют и другие способы заключения Договора:
— в Едином центре предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз» (г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб. 1102);
— в подразделениях АО «Рязаньгоргаз» по месту жительства (г. Рязань, ул. Северная, 17; ул. Зубковой, 4б);
— в любом подразделении «МФЦ Рязанской области»;
— в личном кабинете на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» https://lk.gorgaz.ryazan.ru/open.php
Заявки на заключение договоров с собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территории города Рязани можно подать только на сайте и в офисах компании «Рязаньгоргаз» или присоединившись к публичной оферте. В подразделениях МФЦ договоры на техобслуживание газового оборудования в индивидуальных домовладениях не заключаются.