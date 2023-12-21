В Рязанской области прошло заседание антикоррупционной комиссии

В четверг, 21 декабря, по поручению губернатора Рязанской области прошло заключительное в 2023 году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Его провела первый зампред областного правительства Анна Рослякова.

Участники заседания обсудили результаты внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. Речь шла о мерах по предупреждению и пресечению нарушений при использовании бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию нацпроектов.

Все проведенные контрольные мероприятия имеют большое значение. Серьезный объем федеральных и региональных средств направляется на национальные проекты. Нам важно, чтобы каждый рубль был потрачен эффективно, — цитирует Рослякову пресс-служба правительства.

В ходе заседания были подведены итоги работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области за 2023 год и утвержден план ее работы на 2024 год.