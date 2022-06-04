В Рязанской области прошли чемпионаты по стрельбе из боевого оружия и служебному двоеборью органов ФСБ

В Рязанской области прошли чемпионаты по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и служебному двоеборью органов ФСБ России в ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Участниками состязаний стали 160 сотрудников из регионов Центрального федерального округа, в том числе несколько мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта.

В общекомандном зачёте на соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия призовые места распределились следующим образом: первой стала команда «Ярославль-2», второй — «Рязань 1», замкнула тройку лидеров сборная «Орел-1».

Лучшей в служебном двоеборье стала команда «Брянск-2», опередившая сборные «Тверь-1» и «Кострома-1».

На закрытии соревнований победителей и призёров поздравили руководитель Центра специальной и физической подготовки ФСБ России Олег Кулиев, начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев, председатель регионального общества «Динамо», начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, а также почётные гости — мастер спорта международного класса Марина Кутякина и мастер спорта Александр Тихомиров.