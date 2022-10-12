В Рязанской области ищут инвестора в историческую недвижимость – кинотеатр «Мещера» в Спас-Клепиках. Информация размещена в группе Минэкономразвития Рязанской области ВКонтакте.

Здание в центре Спас-Клепиков на улице Свободы, 6 было построено в 1988 году. Ранее в нём работал кинотеатр, а теперь – несколько организаций, включая туристический информационный центр города.

На фасаде сохранилась советская вывеска, а в 2019 году на стене появилось граффити с портретом Константина Паустовского, который бывал в Спас-Клепиках.

Здание площадью 1023,6 квадратных метров не является объектом культурного наследия, так что работать с ним будет проще.

Предлагаются разные варианты использования:

в качестве площадки для мероприятий и мастер-классов по народным промыслам с продажей работ и сувениров;

под кофейню для местных жителей и туристов (недалеко находится автостанция), причём в меню можно использовать рязанские продукты – к примеру, варенье из шишек.

Заинтересованные в данном объекте могут обращаться в Центр развития креативных индустрий | Рязань.

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