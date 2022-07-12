В Рязанской области идут рейды с использованием «Паутины»

В Рязанской области 12 июня идут рейды с использованием «Паутины».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят сегодня комплексные мероприятия с помощью автоматизированной системы «Паутина». Цель рейдов — пресекать нарушения ПДД. Об этом сообщает областное управление МВД.

Система повышает эффективность работы дорожных инспекторов. «Паутиной» пользуются строевые подразделения и Центр автоматизированной фиксации правонарушений ведомства.

«Паутина» видит все ТС на участках с комплексами фиксации нарушений и вылавливает из потока разыскиваемые авто и те машины, собственники которых находятся в розыске.

Сведения о ТС с аннулированной регистрацией обновляются в базе данных системы ежедневно. Также комплекс получает информацию о ТС с подложными госзнаками.