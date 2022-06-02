В Рязанской области хотят узаконить понятие «семейный бизнес»

Депутат Рязанской областной Думы, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимателей и некоммерческих организаций подняла вопрос о семейном бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание прошло 2 июня под председательством председателя облдумы Аркадия Фомина.

Гусева обратила внимание на то, что в регионе работает порядка 30-40 предприятий семейного бизнеса, но их правовой статус именно как семейного бизнеса никак не урегулирован. В Рязанской области законодательно не введено понятие «семейный бизнес», в то же время в других регионах России подобная практика успешно действует.

Инициативу вынесли на рассмотрение профильного комитета облдумы.

В ходе заседания участники также рассмотрели меры налоговой и финансовой поддержки бизнеса в условиях санкций.

Аркадий Фомин отметил, что для отдельных категорий предпринимателей необходимо использовать выявительный порядок предоставления поддержки там, где это возможно, сообщать непосредственно субъектам МСП, что они могут воспользоваться теми или иными льготами.

— Президент сказал, что в сегодняшних санкционных условиях нужно дать бизнесу максимальную свободу в рамках правового поля, — подчеркнул глава регионального парламента. — Должен быть сервисный подход, поскольку наша главная цель — динамичное развитие региона, для чего необходимо создание благоприятного делового климата.

В ходе заседания депутаты говорили о направлениях, где необходимо расширение господдержки. Заместитель министра промышленного развития Рязанской области Галина Крутова отметила, что на федеральный уровень направлен пакет предложений, состоящий из 80 пунктов, в том числе по сдерживанию цен на энергоносители.