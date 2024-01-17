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В Рязанской области число случаев COVID-19 увеличилось за неделю на 93,8%

7info
коронавирус в Рязани
Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay
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На минувшей неделе в Рязанской области подтвердили 217 случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с первой неделей 2024 года выросла на 93,8%.

Вряд ли настолько сильно выросло число заболевших. Скорее всего, рост связан с полноценным возобновлением работы медицинских учреждений после новогодних каникул. Кроме того, закончившие отдых рязанцы стали чаще обращаться к медикам.

За прошедшую неделю в Рязани и области обследовано на коронавирус 11 736 человек.

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