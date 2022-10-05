Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области 6 октября пройдёт онлайн родительское собрание

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Изображение от freepic.diller на Freepik

6 октября и.о. министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и члены координационного совета НРА проведут родительское собрание в онлайн-режиме.

Главной темой станет «Родитель и школа: вместе в будущее». Доклады представят члены Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей. Ольга Щетинкина ответит на вопросы граждан из социальных сетей.

Жителей региона приглашают присоединиться к трансляции и оставлять свои вопросы в комментариях. Прямой эфир начнётся в 17 часов, – говорится в публикации в группе Рязанская область ВКонтакте.

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