В рязанской электричке обнаружили труп мужчины

В рязанской электричке обнаружили труп. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».
По информации подписчиков канала, тело мужчины обнаружили в электричке Рязань-Рыбное. Смерть констатировали врачи, которые приехали на вызов.
Официальная информация не поступала.
