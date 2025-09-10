Среда, 10 сентября, 2025
13.9 C
Рязань
Происшествия

Рязанский магазин дважды за ночь ограбили ради алкоголя

Анастасия Мериакри

Рязанский магазин дважды за ночь ограбили любители алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Рязани задержали двух мужчин, совершивших кражи в одном из магазинов города. Между собой злоумышленники знакомы не были.

Сотрудник сетевого супермаркета сообщил полицейским, что на улице Качевской ночью неизвестные похитили из магазина различные товары на сумму примерно в 30 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленники проникли в магазин через отжатую входную дверь. В результате «нашествия» по полу были разбросаны упаковки с товарами, а около кассы лежали пустая бутылка из-под алкоголя и окурки сигарет.

По предварительной информации, к преступлению причастны 51-летний неработающий рязанец и 33-летний житель Республики Мордовия. Рязанец вечером, после распития спиртных напитков в кафе, гулял по улицам города. В какой-то момент мужчина захотел еще алкоголя. Ночью на его пути встретился супермаркет на улице Качевской. Злоумышленник отжал дверь, взял спиртное и, расположившись за кассой, стал выпивать, после чего уснул у кассы.

Также мимо магазина проходил 33-летний житель Республики Мордовия, который приехал в Рязань на заработки. В последние годы приехавший пристрастился к алкоголю. Заметив приоткрытую входную дверь супермаркета, он зашел и увидел спящего у кассы мужчину. Воспользовавшись моментом, злоумышленник забрал с прилавков алкоголь, колбасу, мороженое и скрылся.

Когда 51-летний рязанец проснулся, он отправился домой, откуда его позже забрали сотрудники полиции. Оперативники разыскали жителя Мордовии в съемной квартире на улице Качевской. В момент задержания он распивал краденные спиртные напитки со знакомым. Часть похищенного изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

