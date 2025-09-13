Двое рязанцев потеряли более 2 млн, доверившись мошенникам

Рязанец потерял более 1,7 миллионов рублей после двухдневного общения с телефонными мошенниками. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником интернет-магазина, и попросил назвать проверочный код из СМС. Позже рязанцу сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Доверившись звонившему, мужчина решил, что его учетную запись использовали для оформления доверенности на чужое лицо.

Спустя некоторое время с рязанцем связался «представитель правоохранительных органов», он мужчину срочно перевести все деньги на «безопасный счет». Таким образом, пострадавший потерял более 1,7 миллиона рублей на указанные реквизиты.

Доверившись мошенникам, своих сбережений лишилась и жительница Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В отдел МВД России по Советскому району Рязани обратилась жительница 23 лет с заявлением о том, что ее обманули телефонные мошенники и она потеряла 470 тысяч рублей.

Девушке позвонил якобы представитель «Росфинмониторинга», который убедил, что на ее имя оформили поддельную доверенность и пытаются взять кредит. Чтобы вычислить злоумышленников, собеседник предложил рязанке взять «зеркальные» кредиты на максимальную сумму. Потерпевшая согласилась и перевела через банкомат на указанный «безопасный» счет 472 тысячи рублей. Когда девушка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».