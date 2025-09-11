Похитивший 8 млн рублей сотрудник рязанского оборонного предприятия получил условный срок 

Вступил в законную силу приговор Советского районного суда Рязани в отношении бывшего сотрудника АО «Рязанский радиозавод» (входит в структуру оборонно-промышленного комплекса), признанного виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в период с 2022 по 2023 год злоумышленник похитил более 8 миллионов рублей, незаконно присваивая премиальные выплаты, предназначенные подчинённым сотрудникам. По данному факту СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Причинённый предприятию ущерб осуждённый возместил в полном объёме.