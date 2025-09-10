17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Касимовском округе 

В результате ДТП в Касимовском округе в больницу попал 17-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Авария случилась 9 сентября в 21:25 у дома №2 на улице Ленина в посёлке Елатьма. По предварительным данным, 29-летний москвич, управляя автомобилем «Белджи», совершил столкновение с мотоциклом «Рейсер», под управлением 17-летнего местного жителя.
С места ДТП в больницу доставили получившего травмы мотоциклиста.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства ДТП выясняются.