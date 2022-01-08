В Рязани завершился фестиваль ледовых скульптур на Лыбедском бульваре

В субботу, 8 января, на Лыбедском бульваре торжественно закрыли фестиваль ледовых скульптур. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Участниками стали неоднократные победители российских и международных фестивалей скульпторы. Раиса Лысенина и Сергей Горлов представили на суд публики «Завтрак на поляне», Николай и Татьяна Торховы — «Вышел месяц из тумана», Владимир и Юрий Мистрюковы — «3 рубля», Николай Маныкин и Юрий Назаркин — «Калевала», Василий и Полина Горбуновы — «А нам все равно».

Гостем церемонии стл известный всей Рязани весовщик Иосиф Пятунин, которому была посвящена скульптура «3 рубля».

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Участников фестиваля поблагодарила мэр Рязани Елена Сорокина. По её словам, администрация рассматривает варианты сделать такое событие ежегодным.

Приз фестиваля получили Николай Маныкин и Юрий Назаркин. Спецприз от регионального Союза художников достался Раисе Лысениной.

Также будет определён победитель в номинации «приз зрительских симпатий». Голосование продлится до 13 января.