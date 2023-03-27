Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани задержали молодого человека с синтетическим наркотиком

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

25 марта на улице Шевченко в Рязани патруль полиции задержал молодого человека с «синтетикой». Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Экипаж отдельного батальона ППСП обратил внимание на двух молодых людей, которые вышли из двора, но заметив полицейскую машину, поспешили вернуться.

Правоохранители остановили подозрительных граждан. В ходе общения с ними стражи порядка предположили, что молодые приятели могут иметь отношение к незаконному обороту наркотиков.

К разбирательству подключились сотрудники УНК УМВД. При личном досмотре оперативники нашли у 21-летнего рязанца пакетик с порошкообразным веществом. Лабораторное исследование показало, что это производное N-метилэфедрона массой 1,2 грамма.

Отдел МВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, перевозке и хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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