В Рязани вандалы разрисовали кузов «ГАЗели». Инцидент произошёл в ночь на 29 апреля, о нём в группе «Подслушано у водителей Рязани» сообщил владелец автомобиля.

Всё случилось у дома 14/9 по улице Советского армии. Автор поста обратился к рязанцам: