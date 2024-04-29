Понедельник, 29 апреля, 2024

В Рязани вандалы разрисовали кузов «ГАЗели»

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани вандалы разрисовали кузов «ГАЗели». Инцидент произошёл в ночь на 29 апреля, о нём в группе «Подслушано у водителей Рязани» сообщил владелец автомобиля.

Всё случилось у дома 14/9 по улице Советского армии. Автор поста обратился к рязанцам:

— Возможно, у кого-то есть видеозапись с камер. Очень хочется найти художников. За видео – вознаграждение, — пишет он.

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