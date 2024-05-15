Политолог Евгений Баранчик считает, что харьковское наступление России сломало всю концепцию «мирной конференции по формуле Зеленского». Об этом он написал в телеграм-канале.

По мнению эксперта, успехи ВС РФ стали серьезным фактором решения китайских товарищей, отказавшихся от участия в международной конференции в Швейцарии. А без Китая задумка расшатать БРИКС срывается.

— Если не едет Китай, то не поедут и остальные. Кроме тех, кому интересно использовать Швейцарию как платформу для продвижения собственных интересов. Шансы на массовое подписание итоговой декларации конференции резко сократились, — отмечает Баранчик.

Политолог пишет, что решения конференции будут в любом случае нежизнеспособны по двум причинам: России они не интересны, и они устареют уже на момент принятия.

— Тут вон через пару недель на повестку дня может выйти вопрос «чей Харьков», а не рассуждения Запада про Крым и Донбасс, — отмечает Баранчик.

Военная сила и её грамотная проекция остаются ключом к переговорному процессу.