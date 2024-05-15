Среда, 15 мая, 2024

Политолог объяснил, как харьковское наступление сломало концепцию Зеленского

Автор: 7info

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Фото: t.me/mod_russia

Политолог Евгений Баранчик считает, что харьковское наступление России сломало всю концепцию «мирной конференции по формуле Зеленского». Об этом он написал в телеграм-канале.

По мнению эксперта, успехи ВС РФ стали серьезным фактором решения китайских товарищей, отказавшихся от участия в международной конференции в Швейцарии. А без Китая задумка расшатать БРИКС срывается.

— Если не едет Китай, то не поедут и остальные. Кроме тех, кому интересно использовать Швейцарию как платформу для продвижения собственных интересов. Шансы на массовое подписание итоговой декларации конференции резко сократились, — отмечает Баранчик.

Политолог пишет, что решения конференции будут в любом случае нежизнеспособны по двум причинам: России они не интересны, и они устареют уже на момент принятия.

— Тут вон через пару недель на повестку дня может выйти вопрос «чей Харьков», а не рассуждения Запада про Крым и Донбасс, — отмечает Баранчик.

Военная сила и её грамотная проекция остаются ключом к переговорному процессу.

— «Война — не есть убийство и насилие, война — это контролируемое насилие с определенной целью. Цель войны — поддержать силой решение твоего правительства», говоря словами Хайнлайна. Харьковское наступление доказывает, что средства для реализации этой логики, единственной понятной Западу, у нас есть, — пишет эксперт.

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