Среда, 15 мая, 2024

В Рязанском художественном музее хранится портрет графа Строганова

Автор: 7info7

Опубликовано

В рамках рубрики «День шедевра» мы продолжаем знакомить вас с уникальными живописными полотнами, которые хранятся в Рязанском художественном музее. Одно из них — портрет графа Строганова.

Александр Сергеевич Строганов— удивительная личность, о которой ходят легенды. Строганов был человеком образованным, высококультурным. Александр Строганов прекрасно разбирался в искусстве, был назначен президентом академии художеств и директором императорский библиотек. Кстати, то время, когда он руководил академией, называют периодом золотым. Выпускниками заведения в этот период стали известные личности, которые создали выдающиеся произведения.

Граф Строганов следил, чтобы художественная коллекция библиотеки академии пополнялась лучшими образцами. Многие произведения поступили в её фонд из личной коллекции мастера искусств.

А ещё Строганов был назначен руководителем комитета по строительству Казанского собора в Санкт-Петербурге. За время президентства графа Строганова в академии были построены одни из самых выдающихся зданий северной столицы, которыми мы восхищаемся до сих пор.

В Рязанском художественном музее хранится портрет графа Строганова
В Рязанском художественном музее хранится портрет графа Строганова

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