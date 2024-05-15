Рязанец возглавил МВД по республике Калмыкия

С мая 2024 года МВД по республике Калмыкия возглавляет рязанец, полковник Дмитрий Григорьев. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Григорьев родился 3 декабря 1982 года в Рязанской области. Имеет два высших образования — в 2006 году закончил Московский университет МВД России; в 2012 году — РГУ имени Есенина.

Фото: 08.мвд.рф

В полиции начал служить ещё будучи курсантом, затем три года работал участковым, потом боролся с экономическими преступлениями. С 2021 года до назначения занимал должность заместителя начальника — начальника полиции УМВД России по Рязанской области.

Во время службы полицейский находился в командировке на территории Северного Кавказа.

У Григорьева двое детей.