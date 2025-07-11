Температура в Москве понизится до 25–30 градусов уже в понедельник, 14 июля, а затем будет постепенно снижаться — примерно на один градус во вторник и среду. Вместе с похолоданием в город придут облака и осадки. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, на следующей неделе в Москве ожидается тёплая, но облачная и дождливая погода, начиная с понедельника.
Отметим, что Рязань находится достаточно близко от Москвы. Часто тенденции изменения погоды в нашем городе схожи со столичными.
Ранее Вильфанд сообщал, что 10 июля в столице был зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет — с 1879 года. Воздух в Москве прогрелся до 33,8 градуса, что на 0,4 градуса превысило прежнее максимальное значение.
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