Температура в Москве понизится до 25–30 градусов уже в понедельник, 14 июля, а затем будет постепенно снижаться — примерно на один градус во вторник и среду. Вместе с похолоданием в город придут облака и осадки. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже во второй половине дня в воскресенье начнётся постепенное понижение атмосферного давления на высоте около пяти километров. Резкого снижения не будет, но всё же в понедельник температура уже опустится до 25–30 градусов вместо 30–35. Затем во вторник и среду она будет понижаться примерно на один градус в день. Во второй половине недели ожидается около 23–26 градусов — это уже означает конец знойной погоды», — объяснил Вильфанд.

По словам метеоролога, на следующей неделе в Москве ожидается тёплая, но облачная и дождливая погода, начиная с понедельника.

Отметим, что Рязань находится достаточно близко от Москвы. Часто тенденции изменения погоды в нашем городе схожи со столичными.

Ранее Вильфанд сообщал, что 10 июля в столице был зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет — с 1879 года. Воздух в Москве прогрелся до 33,8 градуса, что на 0,4 градуса превысило прежнее максимальное значение.