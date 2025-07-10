Иностранцы устроили разборки на Борковском карьере в Рязани

На Борковском карьере в Рязани иностранцы устроили разборки. Видео момента выяснения отношений группой людей опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

«Арабы устроили разборки на Борковском карьере, — пишет автор поста. — Ор был на весь пляж, а утром стало известно, что там кто-то утонул из Египта, может это как-то связано с утоплением».

Напомним, вчера появилось сообщение о гибели на Третьем Борковском карьере в Рязани студента из Египта. По словам очевидцев, парень заплыл слишком далеко и не смог вернуться на берег.

Официальная информация не поступала.