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Происшествия

Иностранцы устроили разборки на Борковском карьере в Рязани

Алексей Самохин

На Борковском карьере в Рязани иностранцы устроили разборки. Видео момента выяснения отношений группой людей опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани». 

«Арабы устроили разборки на Борковском карьере, — пишет автор поста. — Ор был на весь пляж, а утром стало известно, что там кто-то утонул из Египта, может это как-то связано с утоплением».

Напомним, вчера появилось сообщение о гибели на Третьем Борковском карьере в Рязани студента из Египта. По словам очевидцев, парень заплыл слишком далеко и не смог вернуться на берег. 

Иностранцы устроили разборки на Борковском карьере в Рязани Видео момента выяснения отношений группой людей опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани». 

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Официальная информация не поступала.

Иностранцы устроили разборки на Борковском карьере в Рязани Видео момента выяснения отношений группой людей опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани». 

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