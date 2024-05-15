Среда, 15 мая, 2024

Рязанская область получит дополнительные средства на поддержку педагогов

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

Рязанская область получит дополнительно 55 миллионов рублей на поддержку педагогов. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что эти деньги направят на поддержку классных руководителей в небольших населённых пунктах и кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, в том числе, где обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья.

Малков подчеркнул, что развитие образования — один из приоритетов. Кроме материальной поддержки педагогов, в регионе оснащают и ремонтируют школы и колледжи, строят новые объекты. «В этом году начинаем масштабный проект — строительство одной из первых в стране школ лидерского уровня», — сообщает губернатор.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пригожин назвал причину гонений Королевой на ТВ

МегаФон привёл сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

Mash раскрыл правду об «отставке» Конашенкова

Рязанец возглавил МВД по республике Калмыкия

В Рязанской области пройдет акция «Всероссийский молебен о Победе»

Стал известен народный позывной нового министра обороны

Теракты в Брянской области помогал осуществить «водочный король» с Украины

Новый министр обороны однозначно высказался о мобилизации

Политолог объяснил, как харьковское наступление сломало концепцию Зеленского

В Москве поймали блогера, угрожавшего участникам СВО в прямом эфире

Сбылось очередное предсказание Жириновского о будущем России

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Пригожин назвал причину гонений Королевой на ТВ

Новости мира
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с МК назвал вероятную...

МегаФон привёл сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

Новости Рязани
Для повышения качества мобильных услуг инженеры задействовали дополнительные низко- и высокочастотные диапазоны.

Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

Новости мира
На Пороховском кладбище в Петербурге залили бетоном могилу Евгения...

Mash раскрыл правду об «отставке» Конашенкова

Новости мира
Пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков не подавал рапорт об увольнении,...

Рязанец возглавил МВД по республике Калмыкия

Новости Рязани
С 2021 года до назначения занимал должность заместителя начальника — начальника полиции УМВД России по Рязанской области.