Рязанская область получит дополнительные средства на поддержку педагогов

Рязанская область получит дополнительно 55 миллионов рублей на поддержку педагогов. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что эти деньги направят на поддержку классных руководителей в небольших населённых пунктах и кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, в том числе, где обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья.

Малков подчеркнул, что развитие образования — один из приоритетов. Кроме материальной поддержки педагогов, в регионе оснащают и ремонтируют школы и колледжи, строят новые объекты. «В этом году начинаем масштабный проект — строительство одной из первых в стране школ лидерского уровня», — сообщает губернатор.