В Рязанской области пройдет акция «Всероссийский молебен о Победе»

Рязанская область присоединится к общенародная акция «Всероссийский молебен о Победе» с принесением Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В регион святыню доставят 19 мая в 7.30 в кафедральный собор Рождества Христова. Здесь она будет находится до 20 мая.

В Рязанской области акция проходит не впервые. В прошлом году в регионы принесли мощи Святого великомученика Георгия Победоносца. В Рязани ковчег с мощами находился в кафедральном соборе князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Патриотическая акция «Всероссийский молебен о Победе» в 2024 году стартовала 6 мая. Организатором стала Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке Всемирного Русского Народного Собора. Акцию благословил Святейший Патриарх Кирилл.