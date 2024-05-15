Среда, 15 мая, 2024

В Рязанской области пройдет акция «Всероссийский молебен о Победе»

Автор: Кристина Аманн

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Рязанская область присоединится к общенародная акция «Всероссийский молебен о Победе» с принесением Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В регион святыню доставят 19 мая в 7.30 в кафедральный собор Рождества Христова. Здесь она будет находится до 20 мая.

В Рязанской области акция проходит не впервые. В прошлом году в регионы принесли мощи Святого великомученика Георгия Победоносца. В Рязани ковчег с мощами находился в кафедральном соборе князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Патриотическая акция «Всероссийский молебен о Победе» в 2024 году стартовала 6 мая. Организатором стала Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке Всемирного Русского Народного Собора. Акцию благословил Святейший Патриарх Кирилл.

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