В Рязани сотрудники ОМОН почтили память сослуживца, погибшего на Северном Кавказе

В Рязани почтили память старшего сержанта милиции Александра Гуськова. Сотрудник ОМОН накрыл своим телом гранату, спасая жизнь сослуживцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В памятных мероприятиях приняли участие руководство рязанского ОМОН, сотрудники и ветераны отряда, родные и близкие погибшего.

Гуськов погиб 4 марта 2000 года во время командировки на Северный Кавказ. Посмертно рязанца наградили Орденом Мужества.