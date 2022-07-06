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В Рязани сотрудникам Почты России вручили награды

Второе воскресенье июля — День российской почты. В канун профессионального праздника лучшие работники получили ведомственные и корпоративные награды, награды от правительства Рязанской области и других представителей власти.

За успехи и добросовестную работу рязанские сотрудники Почты получили 77 ведомственных и корпоративных наград: 3 награды от правительства Рязанской области, 6 наград от Рязанской областной Думы, почётные грамоты и благодарности Рязанской городской Думы и Администрации Рязани.

На доску Почёта УФПС Рязанской области занесены 14 лучших сотрудников филиала.

Поздравить сотрудников Почты пришли представители органов власти, бизнес-партнеры, представители СМИ.

— С почтовой службой связана жизнь многих жителей региона. Почтовая профессия имеет богатую историю и в современном мире её роль велика. Мы работаем для людей и бизнеса, предлагаем им современные и востребованные услуги, в том числе цифровые. Почта — это то место, которое максимально доступно всем жителям области, — отметил директор УФПС Рязанской области Дмитрий Нефедов.

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