В Рязани состоится ярмарка вакансий оборонных предприятий

Центр занятости населения Рязанской области проведёт ярмарку вакансий с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

14 октября в 10 часов соискателям расскажут о возможности пройти профобучение и об участии в мероприятиях по временной занятости. Заинтересованных в трудоустройстве направят на собеседование к работодателю.

В ярмарке участвуют 4 рязанских городских предприятия:

АО «Государственный Рязанский приборный завод»,

ПАО завод «Красное Знамя»,

АО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма»,

АО «Рязанский завод металлокерамических приборов».

Центр занятости приглашает на ярмарку всех желающих.

Возрастное ограничение 18+

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