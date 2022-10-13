В Рязани состоится ярмарка вакансий оборонных предприятий

Центр занятости населения Рязанской области проведёт ярмарку вакансий с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
14 октября в 10 часов соискателям расскажут о возможности пройти профобучение и об участии в мероприятиях по временной занятости. Заинтересованных в трудоустройстве направят на собеседование к работодателю.
В ярмарке участвуют 4 рязанских городских предприятия:
АО «Государственный Рязанский приборный завод»,
ПАО завод «Красное Знамя»,
АО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма»,
АО «Рязанский завод металлокерамических приборов».
Центр занятости приглашает на ярмарку всех желающих.
Возрастное ограничение 18+
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