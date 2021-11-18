В Рязани скончалась Заслуженный учитель РФ Светлана Старожилова

В Рязани ушла из жизни ветеран системы образования города, Заслуженный учитель РФ, бывшая директор школы №69 Светлана Яковлевна Старожилова. Об этом сообщил ректор РИРО Андрей Кашаев в соцсетях.

Светлана Яковлевна руководила школой № 69 более 20 лет, с 1989 по 2009 год. Благодаря её усилиям и целеустремленности в 2004 году учебное учреждение приобрело статус «Центр развития образования».

При её непосредственном участии школа неоднократно становилась лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года», Всероссийского конкурса «Трудовая слава России», победителем конкурса школ «Образование».

Светлана Яковлевна была также первым директором школы № 61

Кроме того, по инициативе Светланы Яковлевны проводился обмен опытом между школьниками городов-партнеров Мюнстером и Брюссеиром.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

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