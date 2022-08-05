В Рязани проведут ярмарку, приуроченную к Медовому Спасу. Она станет уже пятой тематической ярмаркой, которую организуют при поддержке областного правительства.

С 11 по 17 августа на площади перед МКЦ рязанские пчеловоды представят свою продукцию. Натуральный мёд с пасек региона от производителей из Кадомского, Михайловского, Рязанского, Сапожковского, Спасского, Старожиловского и Чучковского районов предложат рязанцам и гостям города.

В зоне фуд-корта можно будет отведать чай из самовара, кофе, сбитень, пироги и прохладительные напитки. 11 и 14 августа пройдут концерты с участием исполнителей народного жанра и современной эстрады. В выходные для юных гостей мероприятия будет работать зона мастер-классов.

Предыдущие 4 тематические ярмарки были посвящены Пасхе, Дню российского предпринимательства, Всемирному дню молока, а также Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.