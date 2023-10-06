В Рязани прошел VII Всероссийский форум МФЦ

5 и 6 октября в Рязани состоялся VII Всероссийский форум МФЦ.

В работе форума приняли участие замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, директор центра внедрения клиентоцентричного подхода ВШГУ РАНХиГС Максим Паратунов, губернатор Рязанской области Павел Малков, вице-губернатор Артем Бранов, зампред правительства Юлия Швакова, представители профильных министерств и руководители МФЦ из 84 регионов.

Павел Малков поблагодарил минэкономразвития России за выбор Рязани в качестве площадки для форума. Губернатор отметил, что сейчас МФЦ – это возможность удобно и в одном месте решить почти любой вопрос.

Сегодня мы видим результат: МФЦ стал единым фронт-офисом органов власти всех уровней и воспринимается как «лицо» государства, — передает слова губернатора пресс-служба правительства.

По словам главы региона, ближайшие задачи по развитию МФЦ в Рязанской области – расширение сети и цифровизация услуг. Для этого уже есть план развития.

Статс-секретарь и замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев поблагодарил губернатора за высокую организацию мероприятия и личный вклад в развитие сети МФЦ и представил рейтинг центров. Так, Рязанская область за 2022 год, за первый и второй квартал 2023 года оказалась в группе высокого уровня эффективности.

На форуме подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» за прошлый год. Рязанская область вошла в число лауреатов в номинациях «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».