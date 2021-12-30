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Четверг, 30 декабря, 2021
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В Рязани приняли решение о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте с 1 января

Александр Ильин

Региональная энергетическая комиссия приняла решение об увеличении стоимости проезда в муниципальном транспорте Рязани с 1 января. 

Документ «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим и автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории города Рязани» опубликовали на сайте «Рязанских ведомостей» 30 декабря. 

Так, устанавливаются следующие тарифы: 

  • за безналичный расчет – 24 рубля;
  • за наличный расчет – 25 рублей.
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Напомним, последний раз стоимость проезда в Рязани поднимали в 2017 году — до 23 рублей. 

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