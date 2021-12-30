В Рязани приняли решение о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте с 1 января

Региональная энергетическая комиссия приняла решение об увеличении стоимости проезда в муниципальном транспорте Рязани с 1 января.

Документ «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим и автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории города Рязани» опубликовали на сайте «Рязанских ведомостей» 30 декабря.

Так, устанавливаются следующие тарифы:

за безналичный расчет – 24 рубля;

за наличный расчет – 25 рублей.

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Напомним, последний раз стоимость проезда в Рязани поднимали в 2017 году — до 23 рублей.