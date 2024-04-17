В Рязани откроют мемориальную доску заслуженному врачу России Галине Вологжаниной

На фасаде здания городской больницы №4 в Рязани планируют установить мемориальную доску заслуженному врачу России, отличнику здравоохранения, писателю и краеведу Галине Вологжаниной. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Решение об установлении доски поддержали депутаты на заседании комитета по социальным вопросам. Окончательное решение должна принять Рязанская городская Дума.

Галина Вологжанина работала в больнице №4 с 1971 по 2001 годы. Она участвовала в расширении больницы, строительстве нового корпуса.

Врач скончалась 8 февраля 2022 года.