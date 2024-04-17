Четверг, 18 апреля, 2024

В Рязани откроют мемориальную доску заслуженному врачу России Галине Вологжаниной

Автор: Кристина Аманн

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На фасаде здания городской больницы №4 в Рязани планируют установить мемориальную доску заслуженному врачу России, отличнику здравоохранения, писателю и краеведу Галине Вологжаниной. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Решение об установлении доски поддержали депутаты на заседании комитета по социальным вопросам. Окончательное решение должна принять Рязанская городская Дума.

Галина Вологжанина работала в больнице №4 с 1971 по 2001 годы. Она участвовала в расширении больницы, строительстве нового корпуса.

Врач скончалась 8 февраля 2022 года.

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