В Рязани умерла  заслуженный врач России Галина Павловна  Вологжанина

8 февраля 2022 года ушла в Вечную жизнь Галина Павловна Вологжанина — заслуженный врач России, отличник здравоохранения, писатель и краевед.

В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги «Памятью пронзая время…», в которой повествуется об истории здравоохранения Рязани и о ярчайших персонах рязанской медицины.

Галина Павловна сделала всё возможное, чтобы имена светил Рязанской медицины не были забыты.

Реклама

Через всю жизнь она пронесла стойкое убеждение в том, что медицина – это, прежде всего, служение человеку.

— Человек к тебе приходит больной, он нуждается в твоей помощи, и ты обязан дать ему эту помощь бескорыстно, — говорила она.

Себя же, Галина Павловна, называла хранителем истории….

Сегодня в историю вошло и её имя. Пусть Земля Вам будет пухом, Галина Павловна…

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем рязанцам.