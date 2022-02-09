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Среда, 9 февраля, 2022

В Рязани умерла  заслуженный врач России Галина Павловна  Вологжанина

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В Рязани умерла  заслуженный врач России Галина Павловна  Вологжанина

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8 февраля 2022 года ушла в Вечную жизнь Галина Павловна  Вологжанина — заслуженный врач России, отличник здравоохранения, писатель и краевед.

В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги  «Памятью пронзая время…», в которой повествуется об истории здравоохранения Рязани и о ярчайших персонах рязанской медицины.

Галина Павловна сделала всё возможное, чтобы  имена светил Рязанской медицины не были забыты.

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Через всю жизнь она пронесла стойкое убеждение в том, что  медицина – это, прежде всего, служение человеку.

— Человек к тебе приходит больной, он нуждается в твоей помощи, и ты обязан дать ему эту помощь бескорыстно, — говорила она.

Себя же, Галина Павловна, называла хранителем истории….

Сегодня в историю вошло и её имя. Пусть Земля Вам будет пухом, Галина Павловна…

Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем рязанцам.

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