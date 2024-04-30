Наступает последний весенний месяц 2024 года — май. Как и любой другой месяц, для нас он приготовил дни радостные и счастливые, а также дни, когда каждого будут преследовать неудачи.

Популярный астролог Тамара Глоба в своём астропрогнозе на май 2024 года перечислила даты, когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким, а также поступать предельно осторожно.

Повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг вас, стоит проявить:

2 мая (первая половина дня), 4 мая (вечером), в ночь на 5 и 6 мая (первая половина дня), 10 и 15 мая (вечер), 16 и 18 мая (первая половина дня), 19 мая (вечер), 25 мая (вечер), 29 мая.

Ранее нумеролог назвала даты рождения людей, у кого самый сильный ангел-хранитель. Так, «самый сильный ангел» даётся тем, кто появился на свет 6, 17, 25 и 29 числа каждого месяца. Исключительными счастливчиками являются рожденные 29 февраля — в високосный год.