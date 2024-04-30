Вторник, 30 апреля, 2024

Астролог Глоба назвала самые опасные дни мая 2024

Автор: 7info7

Опубликовано

Наступает последний весенний месяц 2024 года — май. Как и любой другой месяц, для нас он приготовил дни радостные и счастливые, а также дни, когда каждого будут преследовать неудачи.

Популярный астролог Тамара Глоба в своём астропрогнозе на май 2024 года перечислила даты, когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким, а также поступать предельно осторожно.

Повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг вас, стоит проявить:

2 мая (первая половина дня), 4 мая (вечером), в ночь на 5 и 6 мая (первая половина дня), 10 и 15 мая (вечер), 16 и 18 мая (первая половина дня), 19 мая (вечер), 25 мая (вечер), 29 мая.

Ранее нумеролог назвала даты рождения людей, у кого самый сильный ангел-хранитель. Так, «самый сильный ангел» даётся тем, кто появился на свет 6, 17, 25 и 29 числа каждого месяца. Исключительными счастливчиками являются рожденные 29 февраля — в високосный год.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Великая (Страстная) среда: что ни в коем случае нельзя делать?

В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации

На Московском шоссе произошла жёсткая авария

Раскрыты детали о прыгнувшей с моста голой девушке с голубыми волосами

Гладков отчитал чиновников, не восстановивших памятники к 9 Мая

В Пронском районе бобры починили размытую плотину

Мигрант шокировал россиян покраской бордюров в цвета флага Украины

Момент прыжка голой девушки с моста в Петербурге попал на видео

Гладков вышел из себя из-за оформления Белгорода ко Дню Победы

В массовом ДТП на Северной окружной в Рязани пострадали мужчина и женщина

Рязанцы возмутились зловонным потопом на улице Осипенко

Великий вторник 2024: что запрещено делать во второй день Страстной недели

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Великая (Страстная) среда: что ни в коем случае нельзя делать?

Новости мира
В Страстную среду хозяйки продолжают свои хлопоты, и по-прежнему существуют строгие запреты для постящихся.

В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации

Новости Рязани
Её дедушка Гайдуков Иван Семёнович в войну совершил несколько успешных боевых вылетов.

На Московском шоссе произошла жёсткая авария

Новости Рязани
Один из автомобилей протаранил столб, другой — вылетел на газон.

Раскрыты детали о прыгнувшей с моста голой девушке с голубыми волосами

Новости мира
Задержанную голую девушку, которая спрыгнула с Яхтенного моста в...

Гладков отчитал чиновников, не восстановивших памятники к 9 Мая

Новости мира
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал глав муниципалитетов, которые...