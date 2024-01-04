Нумеролог назвал даты рождения людей, у которых сильный Ангел-хранитель

Есть такие люди, которые из любой ситуации выходят победителями. Про них говорят: оберегаемые небесами. Нумерологи убеждены, что за спиной такой людей стоят сильные Ангелы-хранители. По наблюдением, родились они почти в одни и те же числа, но в разные месяцы, пишет издание hibiny.

Так, «самый сильный ангел» даётся тем, кто появился на свет 6, 17, 25 и 29 числа каждого месяца. Исключительными счастливчиками являются рожденные 29 февраля — в високосный год.

Что отличает всех этих людей? Лучезарная энергия, которая помогает справляться с бедами и ненастьем, уверенность, развитая интуиция.

Ранее стало известно, чем опасен наступившей ретроградный Меркурий в знаке Стрельца. Люди в этот период, как оказывется, будут апатичны и потеряны, у них возникнут сложности в концентрации на важных делах. Стоит готовиться к серьёзным помехам в быту. Придётся заняться поисками смысла и предназначения, высшей цели. Может создаться ощущение непонимания со стороны окружающих.

— В это время стоит задуматься над стратегиями для будущего. Можно постараться приобщиться к прекрасному — сходить на выставку, в музей, картинную галерею — и постараться найти там вдохновение. Из полезных дел — можно заняться изучением иностранных языков. Долгие путешествия лучше перенести на другое время, — советуют специалисты.

Популярная шаманка, известная участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, кому можно не бояться ретроградного Меркурия. В первую очередь ретроградный Меркурий не страшен Тельцам. Ахметжанова заявила: представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами на фоне буйства планет. И пока другие паникуют на фоне ретроградности, Телец извлекает из неё пользу.

Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удаётся Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты. Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях.