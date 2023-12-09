Стало известно, чем опасен наступающий ретроградный Меркурий в знаке Стрельца

13 декабря планета Меркурий начинает своё ретроградное движение. Это значит, что наступает непростое время для всего человечества. Невероятная особенность грядущей ретроградности связана с тем, что приходится она на наступление нового года и завершится в первые дни 2024 года.

О том, какие особенности у грядущего ретроградного Меркурия и какое значение он несёт для нас, рассказало интернет-издание «Вечерняя Москва».

Ретроградный Меркурий пройдёт в знаке Стрельца. А это значит, что земляне будут апатичны и потеряны, у них возникнут сложности в концентрации на важных делах. Стоит готовиться к серьёзным помехам в быту. Придётся заняться поисками смысла и предназначения, высшей цели. Может создаться ощущение непонимания со стороны окружающих.

— В это время стоит задуматься над стратегиями для будущего. Можно постараться приобщиться к прекрасному — сходить на выставку, в музей, картинную галерею — и постараться найти там вдохновение. Из полезных дел — можно заняться изучением иностранных языков. Долгие путешествия лучше перенести на другое время, — советуют журналисты издания.

Ранее популярная шаманка, известная участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, кому можно не бояться ретроградного Меркурия. В первую очередь ретроградный Меркурий не страшен Тельцам. Ахметжанова заявила: представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами на фоне буйства планет. И пока другие паникуют на фоне ретроградности, Телец извлекает из неё пользу.

Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удаётся Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты. Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях.