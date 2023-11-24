Последние дни уходящего 2023 года пройдут под влиянием ретроградного Меркурия. В своё ретроградное движение войдёт 13 декабря, её ретроградное движение завершится 1 января. Принято считать, что ретроградный Меркурий несёт только разрушительный эффект. Правда, негативно это явление влияет далеко не на всех. Шаманка, популярный экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала, кому из знаков зодиака на страшен ретроградный Меркурий.

В первую очередь ретроградный Меркурий не страшен Тельцам. В интервью Life Ахметжанова заявила: представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами на фоне буйства планет. И пока другие паникуют на фоне ретроградности, Телец извлекает из неё пользу.

Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удаётся Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты.

Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях.

Ранее экстрасенс Виктория Райдос рассказала, как определить, что на вас лежит порча. По словам Райдос, обычному человеку непросто определить, что на него оказывается негативное магическое воздействие. Но начать переживать стоит тогда, когда абсолютно во всех сферах жизни одновременно начинают случаться неприятности. Например, портятся отношения с близкими и друзьями, начинает ломаться карьера. Также у того, на ком лежит порча, могут проявляться травмы, которые несут угрозу жизни. Причём события, которые привели к этой травме, неестественны и почти аномальны.

– Отдельным признаком наличия порчи можно выделить болезни, которые нехарактерны для семьи в целом. Они плохо диагностируются и плохо поддаются стандартным протоколам лечения, – уверяет Райдос.

В случае, если человек заметил все эти необычные проявления, ему не стоит заниматься самолечением. Снять порчу самостоятельно, с помощью каких-либо заговоров из Интернета, невозможно. Экстрасенс советует обращаться к специалистам.