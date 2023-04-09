Экстрасенс Виктория Райдос рассказала, как определить, что на вас лежит порча

Победительница шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала, как понять, что на человека наложили порчу. В интервью Life она рассказала, какие признали порчи должны насторожить возможного её носителя.

По словам Райдос, обычному человеку непросто определить, что на него оказывается негативное магическое воздействие. Но начать переживать стоит тогда, когда абсолютно во всех сферах жизни одновременно начинают случаться неприятности. Например, портятся отношения с близкими и друзьями, начинает ломаться карьера. Также у того, на ком лежит порча, могут проявляться травмы, которые несут угрозу жизни. Причём события, которые привели к этой травме, неестественны и почти аномальны.

– Отдельным признаком наличия порчи можно выделить болезни, которые нехарактерны для семьи в целом. Они плохо диагностируются и плохо поддаются стандартным протоколам лечения, – уверяет Райдос.

В случае, если человек заметил все эти необычные проявления, ему не стоит заниматься самолечением. Снять порчу самостоятельно, с помощью каких-либо заговоров из Интернета, невозможно. Экстрасенс советует обращаться к специалистам.