Жительницу Касимова подозревают в хищении в банке

В Касимове полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в хищении сотового телефона из офиса одного из банков города. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Выяснилось, что 38-летняя женщина во время визита в банк заметила, что на рабочем месте одной из сотрудниц лежит сотовый телефон, оставленный без присмотра. Она предположила, что на нее никто не подумает, и у нее получится забрать чужое имущество и затеряться среди других посетителей.

Полицейские, опросив сотрудников банка и проанализировав все полученные сведения, получили описание внешности злоумышленницы и быстро нашли ее. При женщине обнаружили краденный телефон. Его изъяли.

В отношении жительницы Касимова возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.