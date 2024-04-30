Вторник, 30 апреля, 2024

Жительницу Касимова подозревают в хищении в банке

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Касимове полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в хищении сотового телефона из офиса одного из банков города. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Выяснилось, что 38-летняя женщина во время визита в банк заметила, что на рабочем месте одной из сотрудниц лежит сотовый телефон, оставленный без присмотра. Она предположила, что на нее никто не подумает, и у нее получится забрать чужое имущество и затеряться среди других посетителей.

Полицейские, опросив сотрудников банка и проанализировав все полученные сведения, получили описание внешности злоумышленницы и быстро нашли ее. При женщине обнаружили краденный телефон. Его изъяли.

В отношении жительницы Касимова возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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