В Рязани наградили победителей XVI кустовой НТК молодых специалистов Роснефти

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) получили высокие награды на XVI Кустовой научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». На счету рязанцев 5 первых мест, 3 вторых и две номинации.
В течение двух дней, с 31 мая по 1 июня, представители 23 дочерних обществ Роснефти, включая Ангарск, Ачинск, Новокуйбышевск, Сызрань, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре, Туапсе, Саратов, Бузулук, Уфу, Самару, Москву и Рязань, обсуждали свои научные разработки в Рязани.
Все участники конференции — победители и призеры региональных НТК. 60 человек из 175 получили дипломы и денежные премии. Жюри посчитало, что их разработки экономически эффективны для внедрения на производствах.
Проекты оценивали 55 экспертов — члены жюри из числа руководителей подразделений Центрального аппарата Роснефти и дочерних обществ Компании.
Чтобы попасть в число участников итоговой НТК, специалисты проходят несколько этапов отбора — региональный, кустовой, межрегиональный. Первый, региональный проходит на предприятиях. В кустовой НТК (второй этап) представляют свои доклады молодые специалисты — победители по секциям региональных научно-технических конференций. Победители по секциям кустовых НТК отправляются на итоговую межрегиональную научно-техническую конференцию (третий этап).
По словам начальника отдела развития персонала Ачинского нефтеперерабатывающего завода Антонины Степановой, из Красноярского края приехали 13 специалистов.
На КНТК были представлены доклады по широкому кругу вопросов в 10 секциях «Технология процессов нефтегазопереработки» (2 подсекции), «Технология процессов нефтегазохимии», «Информационные технологии и информационная безопасность», «Оборудование нефтегазопереработки», «Метрология и контроль качества. Автоматизация производства», «Промышленная безопасность, охрана труда», «Экономика, финансы», «Экология», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Труд, юриспруденция, персонал».
Специалист РНПК Яна Евстигнеева представила проект решения вопроса привлечения молодых кадров на предприятие.
Осенью 2023 года победители КНТК отправятся в Москву для участия в финале — Межрегиональной НТК. Ежегодно лучшие научно-технические разработки молодых специалистов рекомендуются для внедрения в производство на предприятиях Компании. Внедрение разработок, приносящих экономический эффект производственной деятельности — один из ключевых результатов проведения НТК.