В Рязани наградили победителей XVI кустовой НТК молодых специалистов Роснефти

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) получили высокие награды на XVI Кустовой научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». На счету рязанцев 5 первых мест, 3 вторых и две номинации.

В течение двух дней, с 31 мая по 1 июня, представители 23 дочерних обществ Роснефти, включая Ангарск, Ачинск, Новокуйбышевск, Сызрань, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре, Туапсе, Саратов, Бузулук, Уфу, Самару, Москву и Рязань, обсуждали свои научные разработки в Рязани.

Все участники конференции — победители и призеры региональных НТК. 60 человек из 175 получили дипломы и денежные премии. Жюри посчитало, что их разработки экономически эффективны для внедрения на производствах.

Проекты оценивали 55 экспертов — члены жюри из числа руководителей подразделений Центрального аппарата Роснефти и дочерних обществ Компании.

Чтобы попасть в число участников итоговой НТК, специалисты проходят несколько этапов отбора — региональный, кустовой, межрегиональный. Первый, региональный проходит на предприятиях. В кустовой НТК (второй этап) представляют свои доклады молодые специалисты — победители по секциям региональных научно-технических конференций. Победители по секциям кустовых НТК отправляются на итоговую межрегиональную научно-техническую конференцию (третий этап).

По словам начальника отдела развития персонала Ачинского нефтеперерабатывающего завода Антонины Степановой, из Красноярского края приехали 13 специалистов.

— В конференциях участвуем ежегодно, что дает нашим молодым специалистам возможность расширить взаимодействие с ребятами из других заводов, обменяться опытом. Очень полезно послушать проекты работников из других регионов, насытиться научными идеями, мыслями для проведения и внедрения изменений у себя на предприятии, — рассказала Степанова.

На КНТК были представлены доклады по широкому кругу вопросов в 10 секциях «Технология процессов нефтегазопереработки» (2 подсекции), «Технология процессов нефтегазохимии», «Информационные технологии и информационная безопасность», «Оборудование нефтегазопереработки», «Метрология и контроль качества. Автоматизация производства», «Промышленная безопасность, охрана труда», «Экономика, финансы», «Экология», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Труд, юриспруденция, персонал».

Специалист РНПК Яна Евстигнеева представила проект решения вопроса привлечения молодых кадров на предприятие.

— Я провела подробный кадровый анализ, просчитала периоды работы иногородних работников. Предлагаю частично компенсировать покупку жилья сотрудникам, приехавшим из других регионов, обосновав свое предложение конкретными расчетами экономической выгоды для предприятия, — рассказала рязанка.

Осенью 2023 года победители КНТК отправятся в Москву для участия в финале — Межрегиональной НТК. Ежегодно лучшие научно-технические разработки молодых специалистов рекомендуются для внедрения в производство на предприятиях Компании. Внедрение разработок, приносящих экономический эффект производственной деятельности — один из ключевых результатов проведения НТК.