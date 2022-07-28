В Рязани коммунальщики убирают с улиц аварийные деревья

28 июля аварийные деревья спилили на улицах Черновицкой, Касимовском шоссе, Зубковой, Затинной. Впоследствии их отправят на переработку, работы уже поставлены в план. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Спецтехника работала на улицах Черновицкой, Высоковольтной, Шевченко. На свалку вывезено около 7 куб. м древесных отходов.

Работы по валке аварийных деревьев проводятся ежедневно. Дирекция благоустройства ликвидирует последствия погодных явлений — с проезжей части и пешеходных зон убирают упавшие ветки и поваленные деревья. Все заявки, поступившие из диспетчерской и социальных сетей, направляются в работу.