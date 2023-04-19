В Рязани достроят проблемный дом на улице Ленинского комсомола

19 апреля губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области.

В рамках отчетов руководителей ведомств об исполнении поручений губернатора и работе по обращениям граждан из соцсетей министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов доложил о том, что Захаровский район получит региональные субсидии на разработку в этом году проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки в селе Захарово. Далее по готовности ПСД министерством будет направлена заявка на участие в федеральный проект «Чистая вода». Также планируется реконструкция действующих станций водоподготовки. В Скопинском районе в 2023 году будет построен водозаборный узел в поселке Павелец. Муниципалитет уже получил средства из регионального бюджета. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика.

Министр транспорта и автодорог Павел Супрун сообщил о том, что будет установлено освещение на участке автодороги, ведущей в микрорайон Заречье в р.п. Кадом. На отсутствие освещения на мосту через реку Мокша поступало много жалоб от жителей посёлка, к концу апреля текущего года эта проблема будет решена.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что в текущем году в качестве временной меры будет проведен ремонт улицы Интернациональной: устранят колейность и выбоины на этой главной автомагистрали микрорайона Канищево. Разрабатывается проект капитального ремонта дороги, который предусматривает ее комплексную реконструкцию с расширением дорожного полотна, освещением и благоустройством.

Министр строительного комплекса региона Дмитрий Василевский доложил о ходе работ по достройке проблемного жилого дома в Рязани на улице Ленинского комсомола (застройщик — компания «Веллком»). Участники долевого строительства минстроем региона проинформированы о принятых решениях, в том числе, о смене собственника в компании «Веллком», возобновлении финансирования строительства дома Банком «ДОМ.РФ». В конце апреля подрядчик выводит на объект две дополнительные бригады каменщиков. Завершить коробку здания и начать монтаж окон планируется до конца мая. Срок завершения строительства объекта – май 2024 года.

Губернатор Павел Малков отметил в комментарии журналистам после заседания правительства:

«В целом по сравнению с другими регионами проблема с дольщиками у нас существенно меньше. Понятно, что жителям единственного, по сути, оставшегося в Рязани проблемного дома от этого не легче. Для них эта проблема очень-очень серьёзная. Я лично занимался решением вопроса с достройкой дома. Прошло много встреч. Сейчас все организационные, финансовые вопросы полностью решены. Подрядчик начинает работать. Дальше остаются только технические вопросы по завершению строительства этого объекта. Надо ещё немного потерпеть, и этот вопрос обманутых дольщиков будет окончательно решён».