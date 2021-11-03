В предстоящие выходные в Рязани ожидается сильный ветер

По данным Рязанского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 4 ноября в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью временами дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью по области +2…+7ºС, днем +7…+12°С.

5 ноября будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, днем возможны порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днем +10…+15°С.

6 ноября облачно. Ночью дождь. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днем +8…+13°С.

7 ноября облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днем +1…+6°С.

Администрация города обращается к жителям областного центра с просьбой быть внимательными. Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Пешеходам следует быть осторожными, а водителям аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.