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Суббота, 30 октября, 2021
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В Петербурге девушка устроила фотосессию в трусах на фоне Исаакиевского собора

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Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Петербурга, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих, сообщает СК.

Как стало известно, 30-летняя Ирина Волкова опубликовала в социальных сетях фотографию с обнаженными частями тела, сделанные на фоне Исаакиевского собора. Девушка позировала в трусах.

Позже она объяснила, что снимок был сделан еще летом. При этом этой публикацией якобы решила воспользоваться микрокредитная организация, чтобы добиться возвращения задолженности.

Ранее фото вызвало бурную реакцию в Сети, многие посчитали выходку девушки аморальной.

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