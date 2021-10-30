В Петербурге девушка устроила фотосессию в трусах на фоне Исаакиевского собора

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Петербурга, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих, сообщает СК.

Как стало известно, 30-летняя Ирина Волкова опубликовала в социальных сетях фотографию с обнаженными частями тела, сделанные на фоне Исаакиевского собора. Девушка позировала в трусах.

Позже она объяснила, что снимок был сделан еще летом. При этом этой публикацией якобы решила воспользоваться микрокредитная организация, чтобы добиться возвращения задолженности.

Ранее фото вызвало бурную реакцию в Сети, многие посчитали выходку девушки аморальной.