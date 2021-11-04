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Пятница, 5 ноября, 2021
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В Перми пенсионер убил супругу и внука, а после совершил самоубийство

Александр Ильин
Фото: СК России по Пермскому краю

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В Кировском районе Перми в одной из квартир по улице А.Невского обнаружены тела пожилых людей 65 и 75 лет и 17-летнего подростка с травмами криминального характера. Об этом сообщает СК по региону. 

По данным правоохранителей, мужчина расправился с женой и внуком, а после совершения преступления свел счёты с жизнью. Подробности происшествия не уточняются. 

В настоящее время следователи устанавливают мотив убийства и другие обстоятельства случившегося. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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