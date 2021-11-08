В Омске сотрудник полиции спас 14-летнюю девочку от изнасилования приезжим

Омский полицейский предотвратил изнасилование 14-летней девочки 42-летним гражданином одной из бывших союзных республик. Об этом сообщает региональный СК.

Как пишут в пресс-службе следственного комитета, вечером в четверг, 4 ноября, сотрудник полиции прибыл на сообщение о краже к дому на ул. 2-й Трамвайной.

Зайдя в подъезд, он увидел, как на лестничной площадке мужчина держит за волосы девочку-подростка и пытается изнасиловать. Правоохранитель немедленно пресёк преступление и задержал злоумышленника.

Как выяснили следователи, мужчина переписывался в интернете с пострадавшей, в том числе на интимные темы. Назначив встречу, он заманил девочку в подъезд и начал домогаться до неё.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).