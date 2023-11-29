В новом пункте отбора в Рязани заключили контракт с Минобороны 350 человек

Более 350 человек заключили контракт в новом пункте отбора на улице Каширина в Рязани. Об этом сообщила в телеграм-канале первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Пункт работает с 23 октября. Взаимодействие с желающими поступить на службу осуществляется в режиме одного окна — оперативно и максимально комфортно. Для посетителей в пункте отбора есть комната отдыха, небольшой спортзал и кухня со всем необходимым.

С каждым днём условия пребывания для будущих Защитников становятся еще лучше. Так, благодаря региональному правительству и депутатам областной думы пункт отбора получил запас сухпайков, которые будут выдавать тем, кто приезжает из районов области или других регионов.

Областной пункт отбора на службу по контракту работает по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1, 5-й этаж. Телефоны: 8 (4912) 50-96-99, 50-36-29. Сайт: https://contract.ryazan.gov.ru