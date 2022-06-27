В Москве произошла массовая драка на нудистском пляже

В Серебряном Бору на северо-западе Москвы произошла массовая драка на нудистском пляже, пишет МК.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. По предварительной информации, к подошел мужчина и попросил дать ему телефон, чтобы вызвать полицию. Он пожаловался на нападении мужчины и женщины в результате борьбы за место под солнцем.

Любители позагорать голышом избили его, после чего он не смог найти свой телефон и ботинки. Врачи доставили мужчину в больницу с гематомой и ссадиной на локте.

Выяснилось, что пострадавший уже около двух лет числится как пропавший без вести.